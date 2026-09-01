Star Rail Departure Theme Seele

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Бойкая и храбрая Зеле из Дикого Огня выросла в Подземье Белобога, поэтому привыкла полагаться только на себя. Защитники и те, кого они защищают, угнетатели и угнетённые...
Мир, в котором росла Зеле, был чётко разделён на две части, и другого она не знала... До тех пор, пока не появилась одна девушка.
Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной.
Высота: 8.8 см.