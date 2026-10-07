Huggy Good Smile Mem

Мемо из игры «Honkai: Star Rail» пополняет линейку фигурок «Huggy Good Smile» от компании Good Smile Company! Особенность этой серии компактных чиби-фигурок — магнит на затылке и подвижные руки, которые можно поднимать и опускать, придавая персонажу очаровательную позу для объятий! Кроме того, у фигурки можно двигать хвост из стороны в сторону. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — ок. 8,5 см (13,5 см с учетом хвоста)