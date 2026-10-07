Huggy Good Smile Mem

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Huggy Good Smile Mem category.complete-models
3 190 ₽
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Описание

Мемо из игры «Honkai: Star Rail» пополняет линейку фигурок «Huggy Good Smile» от компании Good Smile Company! Особенность этой серии компактных чиби-фигурок — магнит на затылке и подвижные руки, которые можно поднимать и опускать, придавая персонажу очаровательную позу для объятий! Кроме того, у фигурки можно двигать хвост из стороны в сторону. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!

Высота — ок. 8,5 см (13,5 см с учетом хвоста)

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