Акриловая фигурка Fugue Character Portrait Series

Сметливая девушка из лисьего народа чью внешность, имя и личность украли. Судьба оставила ей надежду на спасение, но клеймо Разрушения всё ещё горит.

Эта девушка прошла через жизнь и смерть, а затем обрела новую жизнь... Когда же она сможет вернуться домой?



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 18,4 x 20 см.