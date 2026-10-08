Акриловый стенд Light Cone Moment of Victory Gepard

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Акриловый стенд Light Cone Moment of Victory Gepard category.acrylic-figures
45%
Оригинальная цена
2 390 ₽
1 315 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Честный и благородный командующий Среброгривых Стражей носит имя уважаемой семьи Ландау.
В скованном льдом Белобоге жизнь идёт своим чередом...
И всё это благодаря стараниям Гепарда и его Стражей, что охраняют мир в городе.

Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.

Размеры подставки: 7,5 x 15 x 1 мм

Размеры основания: 7,6 x 4,2 x 0,5 мм

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