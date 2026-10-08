Тинъюнь — девушка из лисьего народа, способная очаровать своими словами любого. Она главный представитель «Свистящего пламени» — торговой гильдии, которую официально одобрила Комиссия по полётам.

Эта особа настолько красноречива, что слушатели всегда с нетерпением ждут продолжения её пленительных рассказов.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 17,7 x 18,4 см.