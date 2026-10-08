Акриловая фигурка Character Standee Erudition Argenti

Хрестоматийный Рыцарь Красоты.

Он сочетает в себе честь и добродетель, а также наделён великим благородством. Одинокий космический странник, он всей душой поклоняется принципам Пути Красоты.

Утверждать честь красоты во вселенной — святой долг Аргенти.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 21 x 21 см.