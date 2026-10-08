Акриловая фигурка Character Standee Destruction Stella

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Акриловая фигурка Character Standee Destruction Stella category.acrylic-figures
1 990 ₽
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Описание

Первопроходец - играбельный главный герой "Honkai: Star Rail". Он пробуждается во время начальных событий игры Кафкой и Серебряным Волком, которые оставляют его, чтобы его нашли Март 7 и Дань Хэн на космической станции Герта во время вторжения Легиона Антиматерии. Игрок может выбрать либо Стеллу (женщина), либо Келуса (мужчина), а также Кодовое имя своего Сосуда. Первопроходец получается после выполнения миссии Первопроходец Хаос в бездне.

Размеры: 16 х 18,6 см.

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