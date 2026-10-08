Акриловая фигурка Character Standee Destruction Hook

Предводительница отряда приключенцев «Кроты». Себя она называет Хук Великий Мрак.

Не любит, когда её зовут ребёнком, и считает, что справится со всем сама, без помощи взрослых.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 20,2 х 16,7 см.