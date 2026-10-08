Акриловая фигурка Character Standee Abundance Natasha

На лице придирчивого доктора всегда играет хитрая улыбка.

В Подземье, где всегда не хватает медикаментов, Наташа — одна из немногих, к кому люди могут обратиться за помощью.

Даже неугомонная Хук всегда вежлива с ней: «Здравствуй, Наташа».



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 11,8 х 18,6 см.