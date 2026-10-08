Акриловая фигурка Character Standee Abundance Bailu

Жизнерадостная девушка видьядхарского происхождения, прозванная Целительницей-драконом за свой богатый опыт в медицине.

Часто выписывает нестандартные назначения, например, «пейте больше воды» или «как следует высыпайтесь».



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 20,2 х 16,5 см.