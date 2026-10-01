Фигурка коллекционная NAGI The Happy Excursion, в ассортименте

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Фигурка коллекционная NAGI The Happy Excursion, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14879
  • Вес: 185 гр.
  • Источник: NAGI
  • Размер: 18,5х10,5х7
  • Производитель: CyToys
  • Материал: ABS, PVC, Хлопок и Полиэстер
3 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Коллекция включает 6 стандартных фигурок, 1 секретную фигурку и 1 секретную фигурку в особой расцветке. Вероятность выпадения стандартной мини-фигурки — 1 к 6. Вероятность выпадения секретной мини-фигурки (Bing Po) — 1 к 72, а секретной мини-фигурки в особой расцветке (Li Yan) — 1 к 188.

В каждой закрытой коробке находится одна мини-фигурка и соответствующая карточка персонажа.

Размер: около 14–15,5 см. 
 

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