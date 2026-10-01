Фигурка коллекционная NAGI The Happy Excursion, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекция включает 6 стандартных фигурок, 1 секретную фигурку и 1 секретную фигурку в особой расцветке. Вероятность выпадения стандартной мини-фигурки — 1 к 6. Вероятность выпадения секретной мини-фигурки (Bing Po) — 1 к 72, а секретной мини-фигурки в особой расцветке (Li Yan) — 1 к 188.



В каждой закрытой коробке находится одна мини-фигурка и соответствующая карточка персонажа.



Размер: около 14–15,5 см.

