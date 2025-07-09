Однажды я стала принцессой. Книга 3

Принцесса Атанасия вновь обрела любовь отца, но испытания еще не окончены!

В Обелию прибывает делегация из Арланты и вместе с ней возвращаются старые знакомые, включая рыцаря, который, кажется, влюбляется не в ту героиню! Тем временем маг Лукас становится все более непредсказуемым, а его прошлое начинает напоминать о себе. Кто он на самом деле и почему его имя связано с легендами о Черной башне?

Главная угроза скрывается в тени: загадочный персонаж, претендующий на титул мага Черной башни, плетет интриги, а Дженит оказывается втянута в его игру.

Атанасии предстоит не только разобраться в собственных чувствах, но и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Сможет ли она изменить судьбу? Или на этот раз сюжет романа окажется сильнее?