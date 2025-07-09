Однажды я стала принцессой. Книга 3

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Однажды я стала принцессой. Книга 3 category.novels
  • Who Made Me a Princess (Novel). Vol.3
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-13870
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 14,5 x 21,9 см.
  • Количество страниц: 432
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Плутос
  • ISBN: 978-5-17-162623-5
  • Дата выхода: Сентябрь 2025
Однажды я стала принцессой (Новелла)
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 399 ₽
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Описание

Принцесса Атанасия вновь обрела любовь отца, но испытания еще не окончены!

В Обелию прибывает делегация из Арланты и вместе с ней возвращаются старые знакомые, включая рыцаря, который, кажется, влюбляется не в ту героиню! Тем временем маг Лукас становится все более непредсказуемым, а его прошлое начинает напоминать о себе. Кто он на самом деле и почему его имя связано с легендами о Черной башне?

Главная угроза скрывается в тени: загадочный персонаж, претендующий на титул мага Черной башни, плетет интриги, а Дженит оказывается втянута в его игру.

Атанасии предстоит не только разобраться в собственных чувствах, но и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Сможет ли она изменить судьбу? Или на этот раз сюжет романа окажется сильнее?

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