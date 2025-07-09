Однажды я стала принцессой. Книга 1

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Однажды я стала принцессой. Книга 1 category.novels
  • Who Made Me a Princess (Novel). Vol.1
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-13868
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 14,5 x 21,9 см.
  • Количество страниц: 400
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Плутос
  • ISBN: 978-5-17-173928-7
Однажды я стала принцессой (Новелла)
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 149 ₽
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Описание

Атанасия — принцесса Обелийской империи, обреченная на смерть от рук собственного отца, императора Клода. По крайней мере, такова ее судьба в мире романа. Но "новая" Атанасия, которая очнулась в ее теле, не намерена покорно следовать сценарию и придумывает план, чтобы остаться в живых: припрятать сокровища и бежать, пока сюжет не повернулся против нее!

Однако все идет не так: принцесса сталкивается с императором раньше времени, а в дворцовом саду встречает загадочного мага Лукаса, который, похоже, видит ее истинную душу. Теперь ей не избежать и встречи с Дженит, настоящей главной героиней!

Атанасии предстоит переиграть саму судьбу. Сможет ли она завоевать любовь отца и изменить историю?

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