Однажды я стала принцессой. Книга 1

Атанасия — принцесса Обелийской империи, обреченная на смерть от рук собственного отца, императора Клода. По крайней мере, такова ее судьба в мире романа. Но "новая" Атанасия, которая очнулась в ее теле, не намерена покорно следовать сценарию и придумывает план, чтобы остаться в живых: припрятать сокровища и бежать, пока сюжет не повернулся против нее!

Однако все идет не так: принцесса сталкивается с императором раньше времени, а в дворцовом саду встречает загадочного мага Лукаса, который, похоже, видит ее истинную душу. Теперь ей не избежать и встречи с Дженит, настоящей главной героиней!

Атанасии предстоит переиграть саму судьбу. Сможет ли она завоевать любовь отца и изменить историю?