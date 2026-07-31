Однажды я стала принцессой. Том 8

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Принцесса Атанасия против чёрной магии и козней...
Император всё ещё без сознания, так что Атанасия выступает против своего дяди в одиночку.
Но что может юная принцесса? Особенно теперь, когда под угрозой не только жизнь её отца, но и существование всей Обелии, которую безумный тиран хочет сжечь дотла.
Остаётся последняя надежда – ветвь Мирового древа, найденная Лукасом в его странствиях. Но мощь артефакта огромна и легко растворит душу в потоке маны.
Осмелится ли Атанасия использовать столь опасную магию?
А самое главное – позволит ли ей это Лукас?!