Однажды я стала принцессой. Том 8

Принцесса Атанасия против чёрной магии и козней...

Император всё ещё без сознания, так что Атанасия выступает против своего дяди в одиночку.

Но что может юная принцесса? Особенно теперь, когда под угрозой не только жизнь её отца, но и существование всей Обелии, которую безумный тиран хочет сжечь дотла.

Остаётся последняя надежда – ветвь Мирового древа, найденная Лукасом в его странствиях. Но мощь артефакта огромна и легко растворит душу в потоке маны.

Осмелится ли Атанасия использовать столь опасную магию?

А самое главное – позволит ли ей это Лукас?!