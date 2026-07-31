Однажды я стала принцессой. Том 8

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Однажды я стала принцессой. Том 8 category.manhva
  • Who Made Me a Princess. Vol.8
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14559
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 272
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Плутос и Спун
  • ISBN: 978-5-17-162619-8
Однажды я стала принцессой
Том 1
Том 2
Том 3
1 999 ₽
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Описание

Принцесса Атанасия против чёрной магии и козней...
Император всё ещё без сознания, так что Атанасия выступает против своего дяди в одиночку.
Но что может юная принцесса? Особенно теперь, когда под угрозой не только жизнь её отца, но и существование всей Обелии, которую безумный тиран хочет сжечь дотла.
Остаётся последняя надежда – ветвь Мирового древа, найденная Лукасом в его странствиях. Но мощь артефакта огромна и легко растворит душу в потоке маны.
Осмелится ли Атанасия использовать столь опасную магию?
А самое главное – позволит ли ей это Лукас?!

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