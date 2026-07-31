Однажды я стала принцессой. Том 9

Принцесса Атанасия готовится к коронации...

Злой маг Этернитас изгнан, бывший император Анастасиус осуждён и готовится к казни. Мир и спокойствие вернулись в Обелию, Атанасия ждёт, когда её объявят официальной наследницей!

Но, несмотря на счастливый конец, тревоги не оставляют Атанасию.

Дженит, едва обрётшая семью и узнавшая правду о своём происхождении, вновь теряет всё, а герцог Альфиос, подчинённый чёрной магией, осуждён за измену.

В силах ли Атанасия всё изменить и подарить счастливый конец тем, кто его заслужил?



Трогательная и невероятно красивая история, покорившая сердца миллионов читателей по всему миру!