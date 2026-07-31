Однажды я стала принцессой. Том 9

0 отзывов
Однажды я стала принцессой. Том 9 category.manhva
  • Who Made Me a Princess. Vol.9
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14560
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Плутос и Спун
  • ISBN: 978-5-17-162620-4
Однажды я стала принцессой
Том 1
Том 2
Том 3
1 999 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Принцесса Атанасия готовится к коронации...
Злой маг Этернитас изгнан, бывший император Анастасиус осуждён и готовится к казни. Мир и спокойствие вернулись в Обелию, Атанасия ждёт, когда её объявят официальной наследницей!
Но, несмотря на счастливый конец, тревоги не оставляют Атанасию.
Дженит, едва обрётшая семью и узнавшая правду о своём происхождении, вновь теряет всё, а герцог Альфиос, подчинённый чёрной магией, осуждён за измену.
В силах ли Атанасия всё изменить и подарить счастливый конец тем, кто его заслужил?

Трогательная и невероятно красивая история, покорившая сердца миллионов читателей по всему миру!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)