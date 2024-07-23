Однажды я стала принцессой. Том 6

Атанасия возвращается во дворец с разрешения императора, которого всё ещё мучает амнезия. Загадочным образом болезнь Клода ослабевает в присутствии главной героини Дженит, но обостряется рядом с дочерью. Принцесса уже готова смириться и уйти в тень, лишь бы не навредить отцу, когда из путешествия к Мировому древу возвращается Лукас. Теперь у Атанасии есть шанс всё исправить!

Тем временем таинственный гость герцога Альфиоса всё чаще появляется рядом с Дженит, что беспокоит принцессу. Незнакомец ведёт опасную игру и шаг за шагом приближается к главной цели – императору Клоду…