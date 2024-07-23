Однажды я стала принцессой. Том 6

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Однажды я стала принцессой. Том 6 category.manhva
  • Who Made Me a Princess. Vol. 6
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13790
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Плутос и Спун
  • ISBN: 978-5-17-162617-4
  • Дата выхода: 2025
Однажды я стала принцессой
Том 1
Том 2
Том 3
2 199 ₽

Описание

Атанасия возвращается во дворец с разрешения императора, которого всё ещё мучает амнезия. Загадочным образом болезнь Клода ослабевает в присутствии главной героини Дженит, но обостряется рядом с дочерью. Принцесса уже готова смириться и уйти в тень, лишь бы не навредить отцу, когда из путешествия к Мировому древу возвращается Лукас. Теперь у Атанасии есть шанс всё исправить!
Тем временем таинственный гость герцога Альфиоса всё чаще появляется рядом с Дженит, что беспокоит принцессу. Незнакомец ведёт опасную игру и шаг за шагом приближается к главной цели – императору Клоду…

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