One. Том 11

0 отзывов
One. Том 11 category.manhva
335 ₽

Описание

Добро пожаловать школу «Дэвон», более известную как «школа попсы»! Свою репутацию это учебное заведение получило неспроста – среди учеников полным-полно звезд эстрады, чьи песни не сходят с верхних строчек хит-парадов. Привычное течение школьной жизни нарушает появление нового студента – замкнутого и стеснительного, но необычайно одаренного Юмпа Вана. На юного гения обращает пристальное внимание поп-дива Дженни Ю, но сам Юмпа отдает предпочтение ничем не примечательной старосте класса Ёнджу. Отношения между «сторонами» этого любовного треугольника накаляются еще больше после того, как учитель музыки Вуджей Ха выдал написанную Юмпой композицию за свою. Юмпа пытается доказать свое авторство и стать полноправным членом музыкального Олимпа, однако при этом не понимает, что всех сладкоголосых певчих птичек в итоге ждет клетка, пусть даже и золотая.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)