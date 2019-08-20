One. Том 11

Добро пожаловать школу «Дэвон», более известную как «школа попсы»! Свою репутацию это учебное заведение получило неспроста – среди учеников полным-полно звезд эстрады, чьи песни не сходят с верхних строчек хит-парадов. Привычное течение школьной жизни нарушает появление нового студента – замкнутого и стеснительного, но необычайно одаренного Юмпа Вана. На юного гения обращает пристальное внимание поп-дива Дженни Ю, но сам Юмпа отдает предпочтение ничем не примечательной старосте класса Ёнджу. Отношения между «сторонами» этого любовного треугольника накаляются еще больше после того, как учитель музыки Вуджей Ха выдал написанную Юмпой композицию за свою. Юмпа пытается доказать свое авторство и стать полноправным членом музыкального Олимпа, однако при этом не понимает, что всех сладкоголосых певчих птичек в итоге ждет клетка, пусть даже и золотая.