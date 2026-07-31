Однажды я стала принцессой. Том 7

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Однажды я стала принцессой. Том 7 category.manhva
  • Who Made Me a Princess. Vol.7
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14581
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 272
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Плутос и Спун
  • ISBN: 978-5-17-162618-1
Однажды я стала принцессой
Том 1
Том 2
Том 3
1 899 ₽
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Описание

Несмотря на все старания, слухи о тяжёлом состоянии императора распространяются.
Чтобы не допустить волнений среди знати, Атанасия берёт на себя управление империей в роли регента. Однако прямо во время совета о её назначении герцог Альфиос обвиняет императора Клода в использовании чёрной магии! А его таинственный гость сбрасывает маску и предъявляет права на трон...
Принцессе Атанасии придётся в одиночку защищать свою семью и империю!

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