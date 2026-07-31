Однажды я стала принцессой. Том 7

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Несмотря на все старания, слухи о тяжёлом состоянии императора распространяются.
Чтобы не допустить волнений среди знати, Атанасия берёт на себя управление империей в роли регента. Однако прямо во время совета о её назначении герцог Альфиос обвиняет императора Клода в использовании чёрной магии! А его таинственный гость сбрасывает маску и предъявляет права на трон...
Принцессе Атанасии придётся в одиночку защищать свою семью и империю!
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