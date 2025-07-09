Однажды я стала принцессой. Книга 2

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Однажды я стала принцессой. Книга 2 category.novels
  • Who Made Me a Princess (Novel). Vol.2
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-13869
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 14,5 x 21,9 см.
  • Количество страниц: 368
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Плутос
  • ISBN: 978-5-17-162622-8
  • Дата выхода: Август 2025
Однажды я стала принцессой (Новелла)
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 149 ₽
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Описание

Принцесса Атанасия наконец добилась невозможного — ее равнодушный отец, император Клод, начал относиться к ней с теплом. Однако спокойствие в императорском дворце долго не продлилось. Маг Лукас вынужден покинуть принцессу и отправиться на поиски Мирового древа.

Оставшись без его поддержки, Атанасия сталкивается с новой угрозой: ее магия выходит из-под контроля. В отчаянной попытке спасти дочь Клод жертвует собой… и теряет память! Теперь он видит в дочери лишь чужака, заслуживающего смерти.

Вынужденная скрываться, принцесса оказывается перед выбором: смириться и бежать или рискнуть всем, чтобы вернуть отцу память. Но даже если Атанасия вновь бросит вызов судьбе, сможет ли она противостоять тайным врагам, которые уже втягивают в свои сети Дженит — ту самую главную героиню этой истории?

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