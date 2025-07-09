Однажды я стала принцессой. Книга 2

Принцесса Атанасия наконец добилась невозможного — ее равнодушный отец, император Клод, начал относиться к ней с теплом. Однако спокойствие в императорском дворце долго не продлилось. Маг Лукас вынужден покинуть принцессу и отправиться на поиски Мирового древа.

Оставшись без его поддержки, Атанасия сталкивается с новой угрозой: ее магия выходит из-под контроля. В отчаянной попытке спасти дочь Клод жертвует собой… и теряет память! Теперь он видит в дочери лишь чужака, заслуживающего смерти.

Вынужденная скрываться, принцесса оказывается перед выбором: смириться и бежать или рискнуть всем, чтобы вернуть отцу память. Но даже если Атанасия вновь бросит вызов судьбе, сможет ли она противостоять тайным врагам, которые уже втягивают в свои сети Дженит — ту самую главную героиню этой истории?