В честь Дня Защитника Отечества дарим наши клиентам скидки! 💚

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📦 Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что нагрузка на службы доставки очень высокая, сроки доставки могут быть увеличены. Приносим искренние извинения за столь длительное ожидание.

*В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Не суммируется с акцией на товары от Hobby World.

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