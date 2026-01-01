Скидка 10% на товары Hobby World! 💛

Рады сообщить, что в нашем интернет-магазине теперь можно приобрести новые журналы, настольные игры и книги от Hobby World!
В честь данного события, мы дарим нашим клиентам скидку в 10% на продукцию Hobby World до конца февраля!

Журналы "Мир Фантастики"
Настольные игры 
Комиксы
Артбуки
Книги

В акции участвуют товары издательств: Hobby World, Правильные Игры, Magellan и WizKids. Данная акция не суммируется с другими акциями проходящими в магазине и действует до 28.02.2022 включительно. Количество акционного товара ограничено. 

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