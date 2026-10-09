Значок Саске и Итачи с текстурным фоном

"Наруто" - аниме, основанное на сёнен-манге Масаси Кисимото. В центре истории - начинающие ниндзя, только что окончившие академию. Но не успели они покинуть пределы учебного заведения, как сразу же попали в водоворот событий. Их ждут опасные ситуации, новые друзья и смертельные враги.



Диаметр: 5,8 см.