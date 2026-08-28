Наклейки Naruto многоразовые

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Сёнэн-манга Масаси Кисимото, рассказывающая о жизни шумного и непоседливого ниндзя-подростка Наруто Удзумаки, мечтающего достичь всеобщего признания и стать Хокагэ - главой своего селения и сильнейшим ниндзя. Чтобы добиться уважения окружающих, ему предстоит пройти через тысячи препятствий: экзамены ниндзя, различные миссии и сражения.