Наклейки Naruto многоразовые

159 ₽
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Количество наклеек: 10 шт.
Сёнэн-манга Масаси Кисимото, рассказывающая о жизни шумного и непоседливого ниндзя-подростка Наруто Удзумаки, мечтающего достичь всеобщего признания и стать Хокагэ - главой своего селения и сильнейшим ниндзя. Чтобы добиться уважения окружающих, ему предстоит пройти через тысячи препятствий: экзамены ниндзя, различные миссии и сражения.