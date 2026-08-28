Naruto Shippuden Sasuke Uchiha figure Panel Spectacle

0 отзывов
Naruto Shippuden Sasuke Uchiha figure Panel Spectacle category.complete-models
4 849 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Саске Учиха - один из последних выживших членов клана Учиха из Деревни Скрытого Листа. Он попадает в Команду 7, когда становится ниндзя, и благодаря состязаниям со своим соперником и лучшим другом, Наруто Узумаки, начинает оттачивать свои навыки. После того, как Саске сыграл одну из ключевых ролей в окончании Четвёртой Мировой Войны Шиноби, он посвящает свою жизнь защите деревни и её жителей - таким образом, он становится известен под прозвищем "Поддерживающий Каге".

Высота: 13 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)