Naruto Shippuden Sasuke Uchiha figure Panel Spectacle

4 849 ₽
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Саске Учиха - один из последних выживших членов клана Учиха из Деревни Скрытого Листа. Он попадает в Команду 7, когда становится ниндзя, и благодаря состязаниям со своим соперником и лучшим другом, Наруто Узумаки, начинает оттачивать свои навыки. После того, как Саске сыграл одну из ключевых ролей в окончании Четвёртой Мировой Войны Шиноби, он посвящает свою жизнь защите деревни и её жителей - таким образом, он становится известен под прозвищем "Поддерживающий Каге".
Высота: 13 см.