Naruto 72 series Vibration Stars Sasuke Uchiha

4 790 ₽
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Фигурка изображает Саске Учиху — одного из главных персонажей популярного аниме и манги «Наруто». Детализированная фигурка передает узнаваемый образ легендарного ниндзя клана Учиха и станет отличным подарком для поклонников Naruto, коллекционеров аниме-фигурок и любителей японской анимации. .
Высота: 19 см.