Naruto 72 series Vibration Stars Sasuke Uchiha

Фигурка изображает Саске Учиху — одного из главных персонажей популярного аниме и манги «Наруто». Детализированная фигурка передает узнаваемый образ легендарного ниндзя клана Учиха и станет отличным подарком для поклонников Naruto, коллекционеров аниме-фигурок и любителей японской анимации. .



Высота: 19 см.