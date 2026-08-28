Q Posket Naruto Shippuden Namikaze Minato Ver. A

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Q Posket Naruto Shippuden Namikaze Minato Ver. A category.complete-models
5 149 ₽
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Описание

Минато Намикадзе считался необычайно талантливым синоби и одним из лучших ниндзя, рождённых в Конохе. Минато сыграл ключевую роль в сюжете, так как он был отцом главного героя серии, Наруто Узумаки. Фактически, именно самопожертвование Минато позволило Наруто наследовать чакру Девяти Хвостов и стать мощным ниндзя.

Высота: 14 см.

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