Naruto. Наруто. Книга 19.

Четвёртая мировая война синоби началась! Ниндзя всех стран объединились, чтобы дать «Рассвету» отпор, однако сейчас противник силен, как никогда. Кабуто задействует технику «Возрождение в бренном мире», одного за другим воскрешая из мёртвых самых могущественных ниндзя. Среди призванных с того света оказываются не только враги, но и бывшие товарищи союза синоби…

Даже не подозревая о начале войны, Наруто продолжает тренироваться на острове. Пытаясь обучить юношу новому дзюцу, Киллер Би уже почти готов сдаться, как вдруг понимает – техника хвостатых схожа с «Шаровым ураганом» Наруто!



В девятнадцатую книгу вошли тома 55–57, что соответствует главам 515–544.