Naruto. Наруто. Книга 19.

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Naruto. Наруто. Книга 19. манга
  • Naruto. Vol. 55-57
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13891
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Naruto
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 12 x 18,5 см.
  • Количество страниц: 576
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Сёнэн и Боевик
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Масаси Кисимото
Naruto
Книга 1
Книга 2
Книга 3

Нет в наличии

Описание

Четвёртая мировая война синоби началась! Ниндзя всех стран объединились, чтобы дать «Рассвету» отпор, однако сейчас противник силен, как никогда. Кабуто задействует технику «Возрождение в бренном мире», одного за другим воскрешая из мёртвых самых могущественных ниндзя. Среди призванных с того света оказываются не только враги, но и бывшие товарищи союза синоби…
Даже не подозревая о начале войны, Наруто продолжает тренироваться на острове. Пытаясь обучить юношу новому дзюцу, Киллер Би уже почти готов сдаться, как вдруг понимает – техника хвостатых схожа с «Шаровым ураганом» Наруто!

В девятнадцатую книгу вошли тома 55–57, что соответствует главам 515–544.

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