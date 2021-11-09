Nendoroid Itachi Uchiha: Anbu Black Ops Ver.

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Nendoroid Itachi Uchiha: Anbu Black Ops Ver. фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-8028
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Naruto и Naruto Shippuden
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Ноябрь 2022
11 590 ₽

Описание

Nendoroid Itachi Uchiha: Anbu Black Ops Ver. из популярного аниме-сериала «Naruto Shippuden»! Он поставляется с двумя лицевыми панелями - стандартной лицевой панелью и лицевой панелью с Sharingan.

Дополнительные части включают его меч, кунай и маску Anbu Black Ops. В комплект также входят сменная нижняя часть тела и вспомогательная деталь, позволяющие воссоздать знаменитую сцену из сериала.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
 

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