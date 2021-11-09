Nendoroid Itachi Uchiha: Anbu Black Ops Ver. из популярного аниме-сериала «Naruto Shippuden»! Он поставляется с двумя лицевыми панелями - стандартной лицевой панелью и лицевой панелью с Sharingan.

Дополнительные части включают его меч, кунай и маску Anbu Black Ops. В комплект также входят сменная нижняя часть тела и вспомогательная деталь, позволяющие воссоздать знаменитую сцену из сериала.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!



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