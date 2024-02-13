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Стакан с крышкой «Naruto Shippuden» V1
Стакан с крышкой «Naruto Shippuden» V1
0 отзывов
Категория:
Кружки и бокалы
Артикул:
Mugs-Glasses-12016
Вес:
150 гр.
Источник:
Naruto Shippuden
Размер:
9 x 15 см.
Производитель:
Artplays
Материал:
Пластик
Объем:
550 мл.
170 ₽
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