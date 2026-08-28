Collectible Mini Figures Naruto Shippuden Vol.1

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Collectible Mini Figures Naruto Shippuden Vol.1 category.complete-models
3 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Внутри вас ждут 8 фигурок из случайных персонажей: Наруто в разных формах, его верный соперник Саске, таинственный Итачи, мудрый Джирайя, а также Орочимару, Сакура, Гаара и другие. Соберите собственную команду ниндзя и начните свое великое прключение!

В коллекции 18 возможных фигурок: 14 базовых (Наруто, Саске, Саске "Мангекьё Шаринган", Наруто "Режим Мудреца", Джирайя, Сакура, Хината, Орочимару, Тоби, Цунаде, Гаара, Какаши, Итачи, Пейн) и 4 редких (Минато, Анбу Какаши, Обито, Наруто "Режим Чакры Девятихвостого").

Набор выполнен из качественного и прочного пластика. Товар сертифицирован. Рекомендуется детям от 3-х лет. 

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