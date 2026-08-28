Collectible Mini Figures Naruto Shippuden Vol.1

Внутри вас ждут 8 фигурок из случайных персонажей: Наруто в разных формах, его верный соперник Саске, таинственный Итачи, мудрый Джирайя, а также Орочимару, Сакура, Гаара и другие. Соберите собственную команду ниндзя и начните свое великое прключение!



В коллекции 18 возможных фигурок: 14 базовых (Наруто, Саске, Саске "Мангекьё Шаринган", Наруто "Режим Мудреца", Джирайя, Сакура, Хината, Орочимару, Тоби, Цунаде, Гаара, Какаши, Итачи, Пейн) и 4 редких (Минато, Анбу Какаши, Обито, Наруто "Режим Чакры Девятихвостого").



Набор выполнен из качественного и прочного пластика. Товар сертифицирован. Рекомендуется детям от 3-х лет.