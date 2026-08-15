Контейнер для бутербродов Naruto Shippuden Itachi

Контейнер для бутербродов по мотивам аниме и манги "Наруто".

Итачи Учиха - один из основных персонажей манги "Наруто" и снятого по её сюжету аниме. Итачи Учиха, согласно манге, уничтожил почти весь свой клан, оставив в живых только младшего брата Саскэ. После этого он был признан опасным преступником, а Саскэ поставил целью своей жизни его убийство.