Контейнер для бутербродов Naruto Shippuden Itachi

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Контейнер для бутербродов Naruto Shippuden Itachi category.accessories
290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Контейнер для бутербродов по мотивам аниме и манги "Наруто".

Итачи Учиха - один из основных персонажей манги "Наруто" и снятого по её сюжету аниме. Итачи Учиха, согласно манге, уничтожил почти весь свой клан, оставив в живых только младшего брата Саскэ. После этого он был признан опасным преступником, а Саскэ поставил целью своей жизни его убийство.

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