Naruto 72 Series 03 Kakashi Hatake

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Naruto 72 Series 03 Kakashi Hatake category.complete-models
4 290 ₽
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Описание

«Наруто» - популярное аниме о мире шиноби, где Наруто Узумаки проходит путь от юного ниндзя до одного из сильнейших героев. Какаши Хатаке - опытный шиноби, наставник отряда 7 и обладатель легендарного Шарингана, которого ценят за спокойный характер и мудрость. 

Фигурка Какаши Хатаке выполнена с вниманием к деталям: узнаваемая маска, повязка, костюм ниндзя и характерная сидячая поза подчёркивают образ знаменитого наставника команды 7. Какаши Хатаке станет заметным персонажем в коллекции, особенно рядом с фигурками других членов команды 7.

Размер фигурки: 13 см.

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