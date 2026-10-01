Naruto 72 Series 03 Kakashi Hatake

«Наруто» - популярное аниме о мире шиноби, где Наруто Узумаки проходит путь от юного ниндзя до одного из сильнейших героев. Какаши Хатаке - опытный шиноби, наставник отряда 7 и обладатель легендарного Шарингана, которого ценят за спокойный характер и мудрость.



Фигурка Какаши Хатаке выполнена с вниманием к деталям: узнаваемая маска, повязка, костюм ниндзя и характерная сидячая поза подчёркивают образ знаменитого наставника команды 7. Какаши Хатаке станет заметным персонажем в коллекции, особенно рядом с фигурками других членов команды 7.



Размер фигурки: 13 см.