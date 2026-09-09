Настольная Игра Naruto. Техника клонирования

Техника клонирования позволяет создавать одну или несколько собственных копий – Наруто Узумаки овладел этой техникой в совершенстве и способен создавать сотни своих клонов. По ходу игры участники собирают копии Наруто трех видов, стараясь избавиться от других. Карты выкладываются в ряды в центре стола, которые являются общими для игроков. Перед вами на протяжении всей игры будет стоять выбор: взять ряд себе или нет? Возьмет ли этот ряд оппонент? Здесь нужно рисковать, чтобы опередить остальных и победить, но чем больше вы рискуете, тем выше ваши шансы проиграть! Для кого эта игра? Для ниндзя с большим запасом чакры.



В наборе: 100 карточек, правила игры