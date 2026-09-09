Настольная Игра Naruto. Техника клонирования

0 отзывов
Настольная Игра Naruto. Техника клонирования настрольная игра
45%
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-14794
  • Вес: 210 гр.
  • Источник: Naruto и Naruto Shippuden
  • Издатель: Origami
  • Размер: 17.2x13.2x4.5
  • Продолжительность партии: от 15 минут
  • Количество игроков: 2-5 игроков
  • Язык: Русский
Оригинальная цена
549 ₽
302 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Техника клонирования позволяет создавать одну или несколько собственных копий – Наруто Узумаки овладел этой техникой в совершенстве и способен создавать сотни своих клонов. По ходу игры участники собирают копии Наруто трех видов, стараясь избавиться от других. Карты выкладываются в ряды в центре стола, которые являются общими для игроков. Перед вами на протяжении всей игры будет стоять выбор: взять ряд себе или нет? Возьмет ли этот ряд оппонент? Здесь нужно рисковать, чтобы опередить остальных и победить, но чем больше вы рискуете, тем выше ваши шансы проиграть! Для кого эта игра? Для ниндзя с большим запасом чакры.

В наборе: 100 карточек, правила игры

Отзывы и вопросы

A

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