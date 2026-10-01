Naruto 72 Serie 03 Naruto Uzumaki

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Naruto 72 Serie 03 Naruto Uzumaki category.complete-models
25%
Оригинальная цена
4 290 ₽
3 218 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

«Наруто» - культовое аниме о юном ниндзя Наруто Узумаки, который мечтает стать Хокаге и пройти свой путь через испытания, сражения и новые дружеские связи.

Фигурка Наруто Узумаки передаёт образ героя в начале его становления как ниндзя: проработанные черты лица, динамичная поза и детали костюма подчёркивают его характер и узнаваемый дизайн. Небольшой размер позволяет легко разместить фигурку Наруто среди других персонажей из «Наруто», дополняя коллекцию ярким образом главного героя. 

Размер фигурки: 8 см.

Отзывы и вопросы

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