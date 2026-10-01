Naruto 72 Serie 03 Naruto Uzumaki

«Наруто» - культовое аниме о юном ниндзя Наруто Узумаки, который мечтает стать Хокаге и пройти свой путь через испытания, сражения и новые дружеские связи.



Фигурка Наруто Узумаки передаёт образ героя в начале его становления как ниндзя: проработанные черты лица, динамичная поза и детали костюма подчёркивают его характер и узнаваемый дизайн. Небольшой размер позволяет легко разместить фигурку Наруто среди других персонажей из «Наруто», дополняя коллекцию ярким образом главного героя.



Размер фигурки: 8 см.