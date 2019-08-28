Y. Последний мужчина. Книга 3.

В 2002 году мир навсегда изменился. Повсюду на земле все мужчины и мальчики, все млекопитающие с Y-хромосомой разом упали и умерли. Из-за гибели более чем половины человечества шестеренки общества застопорились. Теперь перед женщинами стоит задача: собрать мир по частям и уберечь цивилизацию от полного коллапса.

«Гендерцид», впрочем, оказался не вполне тотальным. По неведомым причинам молодой человек Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд остались живы. За одну ночь безвестный юнец оказался главным человеком на планете — возможным ключом к загадке гендерноспецифической эпидемии.

А самый важный для самого Йорика человек находится за 7 000 миль от него, и юноша готов на все, чтобы ее отыскать. Однако их разделяет целый океан, и надежда на встречу все слабее — новые угрозы подступают со всех сторон.

Впервые собранный в издании делюкс графический роман VERTIGO сценариста Брайана К. Вона и художницы Пии Гуэрры «Y — Последний мужчина» в ярких красках рисует ответ на давний вопрос: что на самом деле произошло бы с последним мужчиной на Земле?