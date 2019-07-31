Сага. Книга Шестая.

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Сага. Книга Шестая. комикс
8%
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Вот уже несколько лет Хейзел живет вместе с бабушкой, Лексис и Изабель вдали от родителей, в центре заключения на Лэндфолле. В этом месте, где собраны пленники со всей галактики, им суждено обрести как врагов, так и друзей, а в жизни Хейзел начинается новый важный этап: школа. Тем временем Алана и Марко не теряют надежды и пытаются найти свою дочь всеми возможными способами...

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