Сага. Книга Шестая.

Вот уже несколько лет Хейзел живет вместе с бабушкой, Лексис и Изабель вдали от родителей, в центре заключения на Лэндфолле. В этом месте, где собраны пленники со всей галактики, им суждено обрести как врагов, так и друзей, а в жизни Хейзел начинается новый важный этап: школа. Тем временем Алана и Марко не теряют надежды и пытаются найти свою дочь всеми возможными способами...