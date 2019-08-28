Y. Последний мужчина. Книга 1.

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Y. Последний мужчина. Книга 1. комикс
30%
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905 ₽
634 ₽
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Описание

Что бы вы сделали, окажись вы последним мужчиной на Земле? Йорик Браун, двадцати двухлетний безработный и фокусник-любитель, не ждал, что когда-нибудь ему придется всерьез отвечать на этот вопрос. Но когда все другие мужчины умерли (а с ними и все самцы млекопитающих на планете), Йорик и его ручная обезьянка Амперсанд внезапно обнаружили, что от них зависит судьба человечества.
Так начинается удивительное путешествие: два последних носителя Y-хромосомы пытаются раскрыть загадку эпидемии, уничтожившей других мужчин, и сохранить будущее человечества. Но как одному человеку спасти целый вид, если его сердце принадлежит единственной женщине — а она на другой стороне земного шара?

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