Y. Последний мужчина. Книга 1.

Что бы вы сделали, окажись вы последним мужчиной на Земле? Йорик Браун, двадцати двухлетний безработный и фокусник-любитель, не ждал, что когда-нибудь ему придется всерьез отвечать на этот вопрос. Но когда все другие мужчины умерли (а с ними и все самцы млекопитающих на планете), Йорик и его ручная обезьянка Амперсанд внезапно обнаружили, что от них зависит судьба человечества.

Так начинается удивительное путешествие: два последних носителя Y-хромосомы пытаются раскрыть загадку эпидемии, уничтожившей других мужчин, и сохранить будущее человечества. Но как одному человеку спасти целый вид, если его сердце принадлежит единственной женщине — а она на другой стороне земного шара?