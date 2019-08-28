Y. Последний мужчина. Книга 2.

В 2002 году мир навсегда изменился. Повсюду на земле все мужчины и мальчики, все млекопитающие с Y-хромосомой разом упали и умерли. Из-за гибели более чем половины человечества шестеренки общества застопорились. Теперь перед женщинами стоит задача: собрать мир по частям и уберечь цивилизацию от полного коллапса.

«Гендерцид», впрочем, оказался не вполне тотальным. По неведомым причинам молодой человек Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд остались живы. За одну ночь безвестный юнец оказался главным человеком на планете — возможным ключом к загадке гендерноспецифической эпидемии.

А самый важный для самого Йорика человек находится за 10 000 миль от него, и юноша готов на все, чтобы ее отыскать. Однако пускаясь в путь по миру, где остались одни женщины, парнишка и обезьянка обнаруживают, что за ними охотятся — с самыми разными целями.