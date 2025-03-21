Набор наклеек Honkai RPG Pom Pom Museum

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Набор наклеек Honkai RPG Pom Pom Museum category.stickers
689 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Набор наклеек Honkai RPG Pom Pom Museum по мотивам компьютерной игры "Honkai: Star Rail".

Honkai: Star Rail - компьютерная ролевая игра с элементами гатя, разработанная компанией miHoYo. Сюжет повествует о главном герое, известном как Первопроходец, который путешествует между мирами на космическом поезде "Звёздный Экспресс", помогая различным цивилизациям и устраняя катастрофы, вызванные "Стелларонами" и другими силами.

Количество наклеек: 16 шт.

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