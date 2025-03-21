689 ₽
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Набор наклеек Honkai RPG Pom Pom Museum по мотивам компьютерной игры "Honkai: Star Rail".
Honkai: Star Rail - компьютерная ролевая игра с элементами гатя, разработанная компанией miHoYo. Сюжет повествует о главном герое, известном как Первопроходец, который путешествует между мирами на космическом поезде "Звёздный Экспресс", помогая различным цивилизациям и устраняя катастрофы, вызванные "Стелларонами" и другими силами.
Количество наклеек: 16 шт.