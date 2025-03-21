Набор наклеек Honkai RPG March 7th Pom Pom Museum по мотивам компьютерной игры "Honkai: Star Rail".

Март 7 - энергичная девушка, которую команда "Звездного экспресса" спасла из вечного льда. Она обладает уникальной способностью использовать "Шестифазный лёд". Когда она очнулась, то ничего не знала о себе и своём прошлом и решила назвать себя в честь даты своего возрождения - "7 марта". Она делает много фотографий на свою камеру в надежде найти что-нибудь из своего прошлого.

Количество наклеек: 16 шт.