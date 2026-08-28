В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 2

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В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 2 ранобэ
599 ₽
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Описание

Жизнь Хлои в столице полна безмятежных и радостных дней. Скромный дом в городе Либерта стал для нее пристанищем и местом, в которое по-настоящему хочется возвращаться. Ей искренне нравится заботиться о Ллойде, улучшая свои кулинарные навыки. Да и люди здесь оказались на удивление милы, и Хлоя смогла впервые в жизни найти себе друзей.После долгих лет унижений она наконец-то обрела покой! Разве не это настоящее счастье, о котором она так долго мечтала?
Однако ее темное прошлое и заклятые родственники не забыли о ней. В поисках беглянки они способны на самые изощренные и коварные поступки.

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