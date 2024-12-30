Усопшие. Книга 4

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Усопшие. Книга 4 ранобэ
  • Shiki. Vol.4
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14209
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Shiki
  • Издатель: Reanimedia
  • Размер: 13,8 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 336
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Ужасы и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Фуюми Оно
  • ISBN: 978-5-17-150580-6
Усопшие
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 199 ₽

Описание

Окутанная тайнами деревня продолжает бороться со странными смертями, но паника и страх проникают в дома всех жителей. Кому верить — фанатичной Икуми Ито, что настаивает на вине неупокойных, или обитателям загадочного особняка?Тем временем жертв становится больше. В попытках объяснить происходящее Тосио и Сэйсин не сходятся во мнениях, Каори уверена, что ее близких убивает Мэгуми, и она ее следующая жертва, а те, кто знал больше всего — бесследно исчезают.Сотоба охвачена огнем ссор, опасений и споров. Никто не знает, кто умрет следующим. В таком хаосе каждый становится слабее перед теми, кто затаился во тьме.

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