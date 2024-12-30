Усопшие. Книга 4

Окутанная тайнами деревня продолжает бороться со странными смертями, но паника и страх проникают в дома всех жителей. Кому верить — фанатичной Икуми Ито, что настаивает на вине неупокойных, или обитателям загадочного особняка?Тем временем жертв становится больше. В попытках объяснить происходящее Тосио и Сэйсин не сходятся во мнениях, Каори уверена, что ее близких убивает Мэгуми, и она ее следующая жертва, а те, кто знал больше всего — бесследно исчезают.Сотоба охвачена огнем ссор, опасений и споров. Никто не знает, кто умрет следующим. В таком хаосе каждый становится слабее перед теми, кто затаился во тьме.