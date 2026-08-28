В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 3

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Пережив череду злоключений и жестокую попытку сестры вернуть ее насильно домой, Хлоя больше не боится своего прошлого.
Да и семья перестала быть тенью на сердце, что не давала двигатьсядальше к новой счастливой жизни. Пускай улажены еще не все проблемы, Хлоя теперь уверенно смотрит в будущее. Особенно когда рядом с ней крепкое и надежное плечо Ллойда.
В переполохе радостных дней, наполненных солнечным счастьем, неужели раздался звон свадебных колоколов?