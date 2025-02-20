Наша цель — лучшее аниме сезона!

Чтобы создать поистине легендарный тайтл — нужно приложить массу усилий! В отличие от сияющего мира аниме, в жизни работников студии все не так радостно и легко. У каждого собственные трудности на пути к цели.

Продюсер Каяко борется за достижение компромисса между творческими порывами режиссера и бюрократической машиной. Кадзуна, как настоящий аниматор, не смыкает глаз и едва находит время на личную жизнь вне постоянного потока заказов. А Хитоми с режиссерского кресла пытается достучаться до каждого из подчиненных и заставить сплотиться команду ради общего дела.

Это история о том, как три смелые девушки преодолевают трудности на пути к созданию самого лучшего аниме сезона!