Наша цель — лучшее аниме сезона!

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Наша цель — лучшее аниме сезона! ранобэ
17%
  • Anime Supremacy!
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-13532
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Reanimedia
  • Размер: 20 x 12,5 см.
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Мидзуки Цудзимура
  • ISBN: 978-5-17-170140-6
  • Дата выхода: Март 2025
Оригинальная цена
810 ₽
670 ₽
Цена по предзаказу Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Чтобы создать поистине легендарный тайтл — нужно приложить массу усилий! В отличие от сияющего мира аниме, в жизни работников студии все не так радостно и легко. У каждого собственные трудности на пути к цели.
Продюсер Каяко борется за достижение компромисса между творческими порывами режиссера и бюрократической машиной. Кадзуна, как настоящий аниматор, не смыкает глаз и едва находит время на личную жизнь вне постоянного потока заказов. А Хитоми с режиссерского кресла пытается достучаться до каждого из подчиненных и заставить сплотиться команду ради общего дела.
Это история о том, как три смелые девушки преодолевают трудности на пути к созданию самого лучшего аниме сезона!

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