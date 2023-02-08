Одинокий замок в зазеркалье

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Одинокий замок в зазеркалье ранобэ
  • Kagami no Kojou
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-10240
  • Вес: 650 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Мидзуки Цудзимура
  • ISBN: 978-5-17-147098-2
680 ₽
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Описание

Кокоро, ученица средней школы, из-за психологической травмы вынуждена закрыться от мира у себя дома. Однажды зеркало в ее комнате начинает светиться, и таинственная девочка в маске волка затягивает Кокоро в мир зазеркалья на поиски волшебного ключа, который может исполнить одно сокровенное желание. Ключ найти непросто, а после пяти вечера в замке по ту сторону зеркала на охоту выходит Волк…

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