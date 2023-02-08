Одинокий замок в зазеркалье

Кокоро, ученица средней школы, из-за психологической травмы вынуждена закрыться от мира у себя дома. Однажды зеркало в ее комнате начинает светиться, и таинственная девочка в маске волка затягивает Кокоро в мир зазеркалья на поиски волшебного ключа, который может исполнить одно сокровенное желание. Ключ найти непросто, а после пяти вечера в замке по ту сторону зеркала на охоту выходит Волк…