Что будет после расторжения помолвки? Книга 1

В мире, где "пробужденные" люди с удивительными сверхспособностями на вес золота, Эстель, младшая сестра графа Фрозеса, была ценнее многих. Проявив свой дар слишком рано из-за тяжелой болезни, она открывает для себя способность видеть магическую энергию живых существ и даже считывать человеческие чувства. Чтобы не стать пленницей дворца и оголтелых дворян, она скрывает это на долгие годы, не желая раскрывать свой потенциал.

Однако внезапно решивший официально расторгнуть помолвку жених путает все ее планы. Ведь теперь Эстель привлекла внимание не только всего светского общества, но и первого принца Арклейна! Чего ждать бедной девушке, мечтавшей провести спокойную жизнь, от нового назойливого поклонника в лице его высочества?