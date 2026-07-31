Что будет после расторжения помолвки? Книга 1

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Что будет после расторжения помолвки? Книга 1 ранобэ
  • Fiancée No More: The Forsaken Lady, the Prince, and Their Make-Believe Love. Vol.1
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14575
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: Fiancée No More: The Forsaken Lady, the Prince, and Their Make-Believe Love
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 12,7 x 20,1 см.
  • Количество страниц: 288
  • Жанр: Романтика и Фэнтези
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Мари Морикава
  • ISBN: 978-5-17-175674-1
599 ₽
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Описание

В мире, где "пробужденные" люди с удивительными сверхспособностями на вес золота, Эстель, младшая сестра графа Фрозеса, была ценнее многих. Проявив свой дар слишком рано из-за тяжелой болезни, она открывает для себя способность видеть магическую энергию живых существ и даже считывать человеческие чувства. Чтобы не стать пленницей дворца и оголтелых дворян, она скрывает это на долгие годы, не желая раскрывать свой потенциал.
Однако внезапно решивший официально расторгнуть помолвку жених путает все ее планы. Ведь теперь Эстель привлекла внимание не только всего светского общества, но и первого принца Арклейна! Чего ждать бедной девушке, мечтавшей провести спокойную жизнь, от нового назойливого поклонника в лице его высочества?

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