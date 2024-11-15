Многоцветье

Каждый в своей жизни мечтает выиграть в лотерею, но грешной душе везет вдвойне — она выигрывает в нее после смерти! Но ее ждут вовсе не небеса, а возвращение в земной мир и целая вереница испытаний. Оказывается, только так можно заслужить прощение свыше и вернуться в круг перерождений.

Волей‑неволей грешная душа перемещается в тело юноши Макото Кобаяси, который решился на отчаянный шаг. Теперь перед его новым я встает множество сложных вопросов, касающихся семьи, школы, любви. Но за историями и болью других людей душа не должна забывать о своей главной цели — найти ответ на вопрос, кто она такая и какой грех совершила. Ведь от этого зависит ее дальнейшее существование.

Жизнеутверждающая и трогательная история о разных судьбах, характерах и выборах людей раскрывается во всех ее красках — от самых темных до самых светлых оттенков!