Многоцветье

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Многоцветье ранобэ
  • Colorful
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-12952
  • Вес: 230 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,3 x 20,7 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Драма и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Это Мори
  • ISBN: 978-5-17-148572-6
599 ₽
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Описание

Каждый в своей жизни мечтает выиграть в лотерею, но грешной душе везет вдвойне — она выигрывает в нее после смерти! Но ее ждут вовсе не небеса, а возвращение в земной мир и целая вереница испытаний. Оказывается, только так можно заслужить прощение свыше и вернуться в круг перерождений.

Волей‑неволей грешная душа перемещается в тело юноши Макото Кобаяси, который решился на отчаянный шаг. Теперь перед его новым я встает множество сложных вопросов, касающихся семьи, школы, любви. Но за историями и болью других людей душа не должна забывать о своей главной цели — найти ответ на вопрос, кто она такая и какой грех совершила. Ведь от этого зависит ее дальнейшее существование.

Жизнеутверждающая и трогательная история о разных судьбах, характерах и выборах людей раскрывается во всех ее красках — от самых темных до самых светлых оттенков!

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