Магазин чудес «Намия»

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Магазин чудес «Намия» ранобэ
  • Miracles of the Namiya General Store
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-12954
  • Вес: 390 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,3 x 20,6 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения, Фэнтези и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Кэйго Хигасино
  • ISBN: 978-5-17-163054-6
749 ₽
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Описание

Совершив преступление, трое друзей — Кохэй, Ацуя и Сёта — прячутся в запустелом и непримечательном магазинчике. В ожидании утра юные преступники замечают, что в это забытое миром место продолжают приходить люди. Они таинственным образом оставляют письма через почтовую щель в двери. И каждое из них — это просьба дать совет на мучающий их вопрос или душевная исповедь. Читая истории незнакомцев, отправляющих весточки сквозь время и пространство, герои начинают собственное исследование этого волшебного магазинчика. Они и не знали, что, желая переждать бурю, вдруг попадут в эпицентр торнадо невообразимых чудес.

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