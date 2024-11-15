Магазин чудес «Намия»

Совершив преступление, трое друзей — Кохэй, Ацуя и Сёта — прячутся в запустелом и непримечательном магазинчике. В ожидании утра юные преступники замечают, что в это забытое миром место продолжают приходить люди. Они таинственным образом оставляют письма через почтовую щель в двери. И каждое из них — это просьба дать совет на мучающий их вопрос или душевная исповедь. Читая истории незнакомцев, отправляющих весточки сквозь время и пространство, герои начинают собственное исследование этого волшебного магазинчика. Они и не знали, что, желая переждать бурю, вдруг попадут в эпицентр торнадо невообразимых чудес.