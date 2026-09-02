Усопшие. Книга 5

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Усопшие. Книга 5 ранобэ
  • Shiki. Vol.5
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14785
  • Вес: 390 гр.
  • Источник: Shiki
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 14,7 x 21,8 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Ужасы и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Фуюми Оно
  • ISBN: 978-5-17-150581-3
Усопшие
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 199 ₽
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Описание

Пришло время расплаты за все, что творилось в Сотобе. Монстры хотят крови, а жители деревни — возмездия. Каждый в руках держит оружие и готов нанести удар…
Сэйсин и Тосио оказываются на противоположных сторонах ожесточенной борьбы. Вокруг люди и неупокойные друг за другом теряют чувства, семейные узы, дружбу и уверенность в завтрашнем дне. Борьба, начавшаяся на рассвете, разгорается сильнее, а у святилища громоздятся горы трупов. В ревущей от гнева толпе уже не понять, кто перед тобой — демон или человек. Боль и страх разожгли судьбоносный огонь. Сможет ли кто-то остаться в живых на пепелище войны между жизнью и смертью?

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