Усопшие. Книга 5

Пришло время расплаты за все, что творилось в Сотобе. Монстры хотят крови, а жители деревни — возмездия. Каждый в руках держит оружие и готов нанести удар…

Сэйсин и Тосио оказываются на противоположных сторонах ожесточенной борьбы. Вокруг люди и неупокойные друг за другом теряют чувства, семейные узы, дружбу и уверенность в завтрашнем дне. Борьба, начавшаяся на рассвете, разгорается сильнее, а у святилища громоздятся горы трупов. В ревущей от гнева толпе уже не понять, кто перед тобой — демон или человек. Боль и страх разожгли судьбоносный огонь. Сможет ли кто-то остаться в живых на пепелище войны между жизнью и смертью?