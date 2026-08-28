В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 1

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В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 1 ранобэ
599 ₽
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Описание

Даже благородное происхождение не становится билетом в счастливую жизнь. Хлоя, законная дочь маркграфа Арденна, поняла это слишком рано.
Ее положение в доме было ничтожней, чем у слуг, из-за проклятого родимого пятна на спине. Красивые и роскошные платья — лишь предел мечтаний. Живя в побоях и унижении, она находит в себе силы сбежать от ненавистной семьи. Уж лучше умереть на улице, чем провести еще хоть день под одной крышей с этими монстрами!
Не успев опомниться после побега, она попадает в новые неприятности. Но вдруг невероятной красоты рыцарь спасает Хлою от верной гибели. Неужели она наконец-то обретет свое счастье?

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