В целости и сохранности в объятиях элитного рыцаря. Книга 1

Даже благородное происхождение не становится билетом в счастливую жизнь. Хлоя, законная дочь маркграфа Арденна, поняла это слишком рано.

Ее положение в доме было ничтожней, чем у слуг, из-за проклятого родимого пятна на спине. Красивые и роскошные платья — лишь предел мечтаний. Живя в побоях и унижении, она находит в себе силы сбежать от ненавистной семьи. Уж лучше умереть на улице, чем провести еще хоть день под одной крышей с этими монстрами!

Не успев опомниться после побега, она попадает в новые неприятности. Но вдруг невероятной красоты рыцарь спасает Хлою от верной гибели. Неужели она наконец-то обретет свое счастье?